Luto en el cine: Muere trágicamente famoso actor de Hollywood, a sus 106 años

Los Ángeles, California.- El actor, productor y director Norman Lloyd , mejor conocido por su papel principal en Saboteur de Hitchcock, murió este martes en su casa en Los Ángeles cuando tenía 106 años.

Su lamentable fallecimiento fue confirmado por su amigo, el productor Dean Hargrove y dijo que "Su tercer acto fue realmente el mejor momento de su vida", refiriéndose a las muchas retrospectivas y eventos históricos de Hollywood en los que Lloyd había participado durante las últimas décadas.

Lloyd solía decir que el secreto de su larga vida, en su mayoría libre de enfermedades, era "evitar a las personas desagradables", relata Hargrove.

Lloyd fue elegido cuidadosamente por Alfred Hitchcock para interpretar al personaje principal y villano en Saboteur de 1942, y fue su personaje quien cayó hasta su muerte desde lo alto de la Estatua de la Libertad en la icónica conclusión de la película.

Su primer amor fue el teatro, y Welles y John Houseman le pidieron que se uniera al legendario Mercury Theatre a mediados de la década de 1930 . Interpretó a Cinna the Poet en la adaptación antifascista de Welles de Julio César , la producción de Broadway de 1937 que llevó a Welles , entonces de 22 años, a la portada de la revista Time .

En el cine, Lloyd fue otro villano en The Southerner (1945), coescrito por William Faulkner y dirigido por el autor francés Renoir; interpretó a un coreógrafo en Limelight (1952), escrito, dirigido y protagonizado por su frecuente oponente de tenis en la vida real en Beverly Hills, Chaplin; e interpretó al director en Dead Poets Society (1989), dirigida por Peter Weir.

Su trabajo como el malo 'Fry' en Saboteur (1942) inició una relación con Hitchcock que abarcaría casi cuatro décadas e incluiría un papel en Spellbound (1945) y trabajó como productor y director en la clásica serie de televisión Alfred Hitchcock Presents y sus seguidores, up, La hora de Alfred Hitchcock .

En Hitchcock Presents , Lloyd dirigió una entrega de 1960, El hombre del sur, una adaptación de un cuento de Roald Dahl en el que un joven jugador (Steve McQueen) apuesta a que su encendedor puede funcionar 10 veces seguidas. Si lo hace, gana un coche del personaje de Peter Lorre ; si no es así, Lorre cortará el dedo de McQueen con un hacha.

Sin embargo, a lo largo de estos y otros roces con grandeza, Lloyd permaneció bastante anónimo, más una casualidad que un nombre familiar; un documental de 2007 sobre su vida se tituló acertadamente ¿Quién es Norman Lloyd?

Nació el 8 de noviembre de 1914 en Jersey City, Nueva Jersey y se crió en Brooklyn. Sus padres pagaron sus lecciones de canto y baile y lo llevaron a un maestro de elocución para que lo ayudara a deshacerse de su acento.

La primera gran oportunidad de Lloyd llegó en 1932 cuando, mientras asistía a la Universidad de Nueva York, fue elegido para ser aprendiz en el Civic Repertory Theatre dirigido por Eva Le Gallienne , una de las grandes figuras del escenario estadounidense. En un esfuerzo por conseguir el concierto, llamó sin previo aviso a la puerta del escenario del teatro de Broadway del actor británico Nigel Bruce (Dr. Watson de las películas de Sherlock Holmes) y solicitó su consejo.

Más tarde, Lloyd se unió al Apprentice Theatre de May Sarton en Dublin, New Hampshire, donde no recibió más paga que alojamiento y comida, luego actuó para la unidad Living Newspaper del Federal Theatre Project de la Works Progress Administration.

Cuando Welles y Houseman dejaron el Teatro Federal para formar el Mercury, le pidieron que los acompañara. Además de Julio César , Lloyd apareció en su producción de The Shoemaker's Holiday .

En 1940, la peripatética Lloyd siguió Welles fuera a Los Ángeles para actuar en lo que habría sido la de wunderkind primera película, una reimagining de Joseph Conrad del corazón de la oscuridad, pero las preocupaciones presupuestarias impulsó RKO para tirar del enchufe antes de empezar el rodaje. Lloyd regresó a Nueva York y dejó de participar en el próximo proyecto de Welles , Citizen Kane .

Después de actuar en Saboteur y Spellbound , apareció en A Walk in the Sun (1945) de Lewis Milestone y aceptó un trabajo en la compañía de producción del director.

En 1947, Lloyd y Houseman produjeron el estreno en Estados Unidos de Galileo , escrito por Brecht , entonces el mejor dramaturgo de Alemania, y dirigido por Joseph Losey . La producción, que se llevó a cabo en el Coronet de Los Ángeles, fue protagonizada por Charles Laughton .

En los primeros días de la televisión, Lloyd dirigió las cinco partes Mr. Lincoln de James Agee para Omnibus de Alistair Cooke , la primera serie de cadenas comerciales dedicada a las artes. Stanley Kubrick , entonces director de la segunda unidad de 24 años, ayudó a Lloyd en el proyecto 1952-53.

La carrera de Lloyd dio un vuelco cuando se sospechaba que tenía vínculos comunistas (Milestone y Losey estaban en la lista negra) y no podía conseguir trabajo en Hollywood. Así que regresó a Broadway para dirigir la comedia musical de 1954 The Golden Apple , protagonizada por Kaye Ballard .

Para su serie de antología Alfred Hitchcock Presents , el influyente Hitchcock insistió en que se contratara a Lloyd para coproducir el programa de media hora, que se desarrolló entre 1955 y 1962. Más tarde, Lloyd elegiría las historias, escritores y directores de la Hora Alfred Hitchcock de 1963-65 .

Lloyd trabajó por última vez con Hitchcock en Short Night , un thriller que el cineasta planeaba hacer a fines de la década de 1970, pero que no pudo debido a problemas de salud. El ícono británico murió en abril de 1980.

También en los años 70 , Lloyd produjo y dirigió varias adaptaciones teatrales para el Hollywood Television Theatre de PBS , incluido Steambath , sobre el más allá, por la que obtuvo una nominación al Emmy. Cuando Renoir estaba demasiado enfermo para presentar su trabajo Carola para la serie, confió a Lloyd para que se encargara de ello.

