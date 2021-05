"No mam...": Niurka arremete en 'Hoy' contra Chiquis por remedio para bajar de peso

Ciudad de México.- Después de que Chiquis Rivera dijera que bajo su abdomen y está perdiendo peso gracias a tomarse un vaso de agua tibia con limón, la siempre polémica y muy sincera Niurka Marcos no se contuvo, y en una entrevista transmitida en Hoy, arremetió en contra de la hija de Jenni Rivera por su remedio casero.

Niurka al ser cuestionada si era verdad que el agua tibia con limón era suficiente para bajar tanto de peso, ella solo se río y dijo que era imposible, que si eso fuera cierto ella se tomaría hasta 2 baldes para no aumentar ni un poco y comer lo que desea.

De igual manera, expresó que había que tener disciplina y mantener una rutina de ejercicio constante, una buena alimentación y muchas cosas más que lo que dijo la exesposa de Lorenzo Méndez.

No, no mam... no, hay que hacer más ejercicio, entrenar, cuidar tu alimentación y hacer otras cosas, eso nada más no, eso también te lo puedo asegurar mi Chiquis, Chiquis, no.", aseguró Niurka.

Finalmente la invitó a aceptar si es que se hizo alguna cirugía, pues no tenía nada de malo que tuviera una ayuda extra, destacando que hay muchas otras mujeres y famosas que lo hacen, reiterando que no hay nada de malo y no hay que avergonzarse.

Las personas que tienden a ser gorditas, así de cajita, cuadradita con llantita, tienen que sacrificarse un poquito más que simplemente tomar agua de limón, no mami, me caes de pu..., pero no, ay mija, si te hiciste una lipo dilo, tanto pe... para ca... aguado, se la hacen toda. Yo nunca la he necesitado, pero que la necesita que se la haga, ¿cuál es el pedo?", concluyó.

Fuente: Canal de YouTube del programa Hoy