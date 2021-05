¡Pleito en Televisa! Jolette defiende a Laura Bozzo y aparece en 'Hoy' con ataque a Lola Cortés

Ciudad de México.- Después de forjar una mediática enemistad en TV Azteca, durante su tiempo en La Academia, la polémica Jolette, apareció ante las pantallas del programa Hoy con un mensaje de apoyo hacia Laura Bozzo, en el cual no duda en lanzar un contundente ataque a Lola Cortés en pleno en vivo del matutino de Televisa.

Jolette y Lola, hace varios años fueron tema de conversación en redes sociales y en todos los medios, pues las críticas mordaces y duras de 'La Juez de Hierro' hacia la joven, quien siempre le respondía, no pasaban desapercibidas por nadie, incluso se dijo que tenía algo en su contra.

Hace dos años, ese mismo tema regresó a las pantallas, cuando la cantante, en los pasillos de Televisa, dijo que quería reunirse con Cortés para "fumar la pipa de la paz" y hablar sobre todo lo ocurrido dentro del reality de canto del Ajusco.

Jolette en un enlace de videollamada, le dijo a Laura que no se tomara en serio lo que le decía Lola, pues era un personaje para crear polémica que se ve falso ante el público, asegurándole que "no vale la pena" el prestarles atención y que mejor disfrute del momento.

No vale la pena, señora Laura, que pierda la compostura por las críticas de Lolita Cortés, que es lo único que sabe hacer, ella no sabe que este personaje, que de verdad los que los vemos desde afuera, se ve un poco falso y exagerado, y no vale la pena que se deja lastimar, herir, amedrentar por estas críticas que no valen la pena", dijo la cantante.