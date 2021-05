Polémicas vacaciones desatan rumores de ruptura ¿Mayrín Villanueva se separó de su esposo?

Ciudad de México.- Cuando figuras del medio artístico forman una pareja, es frecuente que rumores se envuelvan entorno de ellos, tal como el caso del matrimonio Santamarina Villanueva del que recientemente se dijo que está al borde de la ruptura.

Dicha suposición surgió luego de que las cámaras captaran a la actriz Mayrín Villanueva de vacaciones, pero sin la habitual compañía de Eduardo Santamarina.

View this post on Instagram

Al respecto, la feliz pareja decidió salir del silencio y, con humor, aclarar en una entrevista en Hoy, transmitido por Televisa, si están enfrentando una separación o si ello es mentira. Mayrín, por su parte, descartó prestarle atención a ese tipo de noticias y el actor de La Desalmada bromeó sobre el controversial viaje al que no asistió.

¿A dónde te fuiste de vacaciones? Que no me llevaste, vas a ver ahorita que lleguemos a la casa. Yo no me enteré que te fuiste de vacaciones", dijo Santamarina.