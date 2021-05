Por "traicionera", mamá de Brissia amenaza en TV Azteca a Natalia Alcocer de 'Survivor': "Cule..."

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 11 de mayo la cantante Brissia apareció como invitada en el programa Venga la Alegría para hablar de la experiencia que vivió durante las cinco semanas que duró en el reality Survivor México.

La exintegrante de la tribu 'Halcones' llegó al matutino de TV Azteca y no tuvo miedo en hacer fuertes revelaciones sobre sus excompañeros. La intérprete aseguró que Natalia Alcocer la decepcionó bastante por la forma en la que la atacó en sus últimos días en las playas del reality.

Ese día Natalia se me cayó del trono donde la tenía, dije '¿qué no éramos comadres y amigas?', de repente me dejó de hablar, me llamó culebra", recordó la pelinegra.