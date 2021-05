Primer actor de Televisa vive de milagro: Su esposa lo 'maltrató', tiene parálisis y no puede hablar

Ciudad de México.- Hace unas semanas la hija de Miguel Palmer anunció a través de redes sociales que el histrión de Televisa se encontraba internado y que requería donadores de sangre, y este martes 11 de mayo salió a relucir la supuesta verdad detrás de esta hospitalización.

Un supuesto amigo del actor mexicano brindó una entrevista exclusiva a TVNotas y aquí contó que el artista fue diagnosticado con diversas enfermedades debido a que su esposa Edith Kleiman lo tenía totalmente descuidado y en pésimas condiciones.

Los médicos le dijeron a su hija que cómo era posible que no lo llevaran antes, que estaba vivo de milagro. Ya había tenido dos infartos cerebrales y cuatro mininfartos pulmonares que no se le atendieron en el momento, por eso no puede caminar, tiene paralizada la pierna izquierda y el brazo, y no puede hablar bien", explicó el informante.