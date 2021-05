¿Se acabó 'Nodeli'? Christian Nodal se aleja de Belinda y revela esto: "Estaba acostumbrado"

Ciudad de México.- Luego de semanas de no separarse ni un segundo de su pareja, la estrella del regional mexicano Christian Nodal viajó a México para celebrar el Día de las Madres, junto a Crity Nodal.

Sin embargo, tal parece que no todo es maravilloso, pues aparentemente este distanciamiento de la cantante Belinda, podría repercutir en su persona.

Desde su cuenta de Twitter, el cantante expresó que padece un fuerte insomnio que le ha impedido conciliar el sueño y atribuyó su malestar a la ausencia de su pareja:

También señaló que a pesar de estar acostumbrado a no conciliar el sueño debido a su excesivo trabajo, esta vez padece un insomnio de manera diferente.

Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano", concluyó, despertando la preocupación de sus seguidores, quienes le ofrecieron toda clase de remedios, desde un té hasta la oración.