Shock en TV Azteca: Integrantes de 'Survivor' casi hacen que Bella de la Vega se quite la vida

Ciudad de México.- Bella de la Vega hizo fuertes declaraciones en su entrevista más reciente con TVNotas y es que además de confesar que abrirá su OnlyFans "por necesidad", también detalló que estuvo a punto de quitarse la vida en el reality Survivor México.

La viuda del productor José Ángel García explicó que vivió momentos de terror mientras estuvo dentro del programa de supervivencia de TV Azteca, pues las precarias condiciones en las que se encontraba le trajeron daños a su salud.

Me enfermé: me dio gastritis, colitis y los ácidos de mi estómago me estaban deshaciendo mi aparato digestivo, la estaba pasando muy mal de salud", contó.

Sin embargo, para Bella eso no fue lo peor y lo más difícil a lo que se enfrentó fue a cómo la trataron varios de sus compañeros de la tribu 'Halcones', en especial Natalia Alcocer, Adianez Hernández y Jorge Ortín.

El supuesto acoso de sus compañeros y haber perdido a su amado esposo meses atrás habrían provocado que Bella cayera en depresión y esto la llevara a casi atentar contra su propia vida.

Yo llevaba la depresión de haber perdido a mi amado esposo y, con las circunstancias, la depresión se me agudizó. Sentía que no tenía escapatoria y pensé en salir a caminar por ahí y que me mordiera una serpiente o perderme y que nadie supiera de mí. Comencé a pensar en cosas que no eran sanas, pero hoy por hoy ya recuperé la tranquilidad", dijo De la Vega.