¡Sin pelos en la lengua! Actriz de Televisa revela si hubo romance con Luis Miguel; lo destroza

Ciudad de México.- En medio de su pleito legal con Aracely Arámbula y los dimes y diretes entre Lucía Méndez y Alejandra Ávalos por saber quien es el amor de su vida, Luis Miguel fue duramente destrozado por Lorena Herrera, una guapa actriz de Televisa que no tuvo pelos en la lengua para hablar de su supuesto romance y la calidad de persona en que tiene al cantante.

Herrera en una entrevista ante las cámaras de Hoy y otros medios, aseguró que nunca mantuvo una relación con 'El Sol', que sí se lo topó un par de veces en el antro Baby Oh en Acapulco, pero que él no intento cortejarla y que ella tampoco estaba interesada.

La prense le cuestionó sobre la relación que dicen que mantuvo con el intérprete de La Incondicional, a lo que ella se río sin ocultar su sorpresa y su postura, destacando que ella solo considera que él tiene buena voz, en su opinión personal.

A partir del segundo 40.

La guapa actriz destacó que no consideraba la clase de hombre que fuera su tipo, incluso ella respondió preguntando si realmente era una persona tan apuesta Luis Miguel, haciendo ademanes de incredulidad y riendo al enterarse que había dos artistas peleándose por su amor.

No, gracias a Dios no, porque nunca fue de mi tipo realmente, así que, qué bueno que nunca me cortejó. Lo conocí en el Baby Oh, que eran los tiempos que ahí se la vivía uno cuando iba a Acapulco... ¿Era muy guapo o qué? Yo no creo que haya dado muestras de ser un gran ser humano", reveló Lorena.

Ante esto, ella señaló que independientemente de si realmente es muy guapo, y dejando de lado su "buena voz", ella no le ve lo interesante por el simple hecho de que no lo considera una buena persona, destacando que lo importante siempre será cómo es alguien en su interior, en espíritu, concluyendo que ella no le ve nada de bueno a 'Luismi'.

Es un gran cantante, tiene muy buena voz, ¿pero es realmente un hombre a seguir por lo que el ha demostrado interiormente?, porque ahora veo que la gente sigue e idealiza a gente que es muy famosa o porque tiene mucho dinero, porque está muy bonita, ¿pero y, eso qué? Eso se acaba, eso se va, lo que importa es lo que eres, y yo nunca he visto que sea una persona sea una persona a seguir", concluyó Herrera.

Fuente: Canal de YouTube de Eden Dorantes