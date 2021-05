Tragedia en Televisa: Polémica integrante de 'Hoy' revela en 'VLA' que tuvo problemas de salud

Ciudad de México.- De nueva cuenta una integrante del elenco de Hoy desató tremendo revuelo debido a sus fuertes declaraciones, pues recientemente confesó que atravesó por algunos problemas de salud en los últimos días.

Anel Noreña, quien está a cargo de la sección 40 y 20 en el matutino de Televisa, tuvo un encuentro con diversos medios como Venga la Alegría y aquí aprovechó para responder al rumor de que no había estado al 100 por ciento.

La exmodelo y actriz explicó que se trató de un malestar estomacal por una ingesta de alitas de pollo y también por el estrés que tiene tras ser nombrada como heredera universal de José José.

Me comí como 400 alitas y que me caen mal en el estómago, es la bola (de años) y la bola de cosas maravillosas que estoy viviendo pero aquí estoy".

Sin embargo, Anel descartó que se trate de algo riesgoso y explicó que ella aún goza de buena salud: "No, no, no mi amor, fue una infección, luego la pierna y luego la rodilla".

Cabe resaltar que Noreña tuvo que dejar el reality interno Las Estrellas Bailan en Hoy entre lágrimas debido a que sus débiles piernas y rodillas no le pudieron permitir seguir bailando con Carlos Bonavides y su lugar fue tomado por la controversial Laura Bozzo.

Fuente: Venga la Alegría