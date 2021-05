Tras enviudar y dejar Televisa, Bella de la Vega confiesa que busca novio y hará esto "por necesidad"

Ciudad de México.- Bella de la Vega sin duda alguna es una de las actrices más polémicas del momento tras su participación en el reality Survivor México y ahora una vez más logró apoderarse de la atención de los medios al hacer dos fuertes confesiones: Quiere una nueva pareja y abrirá su cuenta de OnlyFans.

La controversial artista saltó a la fama cuando comenzó a grabar Tiktoks subidos de tono con su esposo José Ángel García y tras el fallecimiento del actor de Televisa, ella se volvió más popular tras filtrar fotos del cadáver de su amado.

A través de una reciente entrevista con TVNotas, De la Vega confesó que debido a la necesidad económica que tiene, lanzará su página con contenido exclusivo en unos días más para que sus fans se puedan deleitar con fotos que le tomó el propio José Ángel.

Es para monetizarlo, como persona de trabajo, eso es lo que buscamos, que podamos pagar nuestras cuentas y no estar con deudas para que no nos metan al Buró de Crédito. Ahorita no tengo problemas económicos, pero tampoco voy a decir que no tengo necesidad de trabajar; yo trabajo, además de por gusto, por necesidad", contó.