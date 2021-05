"Tú no vas aquí": Actor de Televisa acusa a Sandra Echeverría de humillaciones y bullying

Ciudad de México.- Faisy, famoso conductor y actor de Televisa, durante el último programa de Me Caigo de Risa, La Gala Disfuncional, no se cayó nada y acusó a la guapa actriz, Sandra Echeverría, de haberlo humillado y hacerle bullying en los inicios de su carrera.

Sandra y Faisy hace poco más de 20 años que comenzaron su ascenso a la fama en un grupo musical, en el cual poco a poco fueron haciéndose de contactos y ascendiendo, lo que los llevó a dividir caminos.

Ahora, el pasado domingo 9 de mayo, pasaron en el canal de Las Estrellas el reencuentro de las celebridades en el programa de comedia, dónde ella demostró su gran sentido del humor y que no tiene tan buena memoria para los títulos de las canciones en el 'Corre que te Alcanzo'.

Fue precisamente en dicha dinámica, donde Faisy dijo que Echeverría le había echo bullying durante su tiempo en la banda, diciéndole con la mirada que no pertenecía a esa parte, que no hacía bien los pasos de baile y muchas otras cosas.

¿Cuántos años tuvieron que pasar para que yo tomara venganza del bullying que me hiciste en aquel grupo dónde empezamos los dos?¿Te acuerdas de esas miradas en el escenario de: 'Tú no vas aquí', esa mirada de: 'Ese paso no va así Faisy'?, ¿Lo recuerdas?", recordó el conductor.