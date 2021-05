¡Adiós Televisa! Sandra Echeverría revela en 'Hoy' que tiene nuevo proyecto ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Recientemente la famosa actriz y cantante, Sandra Echeverría, se presentó en el programa Hoy y en pleno entrevista en exclusiva con Galilea Montijo, Arath de la Torre y Andrea Legarreta, reveló que se va de Televisa y dejará las novelas para seguir su más grande sueño, ¿a caso se va a TV Azteca?

La mañana de este miércoles 12 de mayo, Echeverría reveló que por el momento se va a centrar solamente en su carrera musical, pausando de manera indefinida la actuación. Cabe recordar que su última novela fue la Usurpadora.

La talentosa cantante hace poco lanzó un álbum de nombre Desaparecer, el cual cuenta con múltiples canciones que han sido escritas por ella misma, con temas La Que Juraste Adorar Para Siempre.

Sandra contó con emoción que desde que tenía 9 años es que nació su pasión por el regional mexicano y que gracias a la pandemia decidió enfocarse en algo positivo y comenzó a escribir y preparar la discografía.

Yo canto ranchero desde que tengo 9 años, tengo está pasión por la música mexicana, porque a mi abuelita le encantaba, a mi familia le encantaba y yo crecí escuchando a Lola Beltrán, a Lucha Villa, y bueno este año me dediqué positivamente a crear canciones nuevas", reveló Sandra.

Tras esto, detalló que tenía ya dos años pensando en lanzarse, pero con las restricciones por Covid-19 aplazó el anuncio y mejor se dedicó a su álbum para revelar su nuevo paso en la industria del espectáculo con todo.

No lo puedo creer, ¿sabes?, para mí está fecha fue tan esperada y es que yo hace dos años saqué un disco de covers mexicanos, a partir de eso me fui a cantar a muchos lados, me invitaron a muchas partes, así que yo dije: 'De aquí soy', pero llega la pandemia y pum tenemos que parar todo", se sinceró Echeverría.