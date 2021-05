Andrea García reaparece en Instagram como nunca; comparte fotografía inédita

Ciudad de México.- Con motivo del Día de las Madres, Andrea García recordó el pasado con una tierna foto de hace varios años en la que aparece con su hija, y además, felicitó al resto de las mujeres "amorosas y extraordinarias guerreras".

En la imagen que suma más de 6 mil likes y 200 comentario, se le ve luciendo una enorme sonrisa, mientras abraza a su primogénita, quien es también, nieta de Andrés García.

¡De no creerse! Andrés García revela en 'Hoy' que esta polémica actriz de Televisa es su gran amor

Sobre el actor, cabe recordar las declaraciones que dio a distintos medios de comunicación sobre el inminente distanciamiento entre él y la famosa, razón por la cual decidió dejarla fuera de su testamento, no así con su entonces amigo Roberto Palazuelos.

View this post on Instagram

En este sentido, su fortuna quedaría en manos de sus hijos Andrés y Leonardo García, la madre de ellos, también su hermana y su actual esposa.

Todo lo que se sabe acerca de Andrea es por lo que comparte a través de su cuenta de Instagram, pues a partir del 2016 tomó la decisión de retomar su vida privada y abandonar los escenarios.

Desde entonces ha sido muy hermética y tampoco ha develado el porqué se alejó de su papá y demás familiares.

Andrea tiene como 20 años que no le habla a su mamá… Un día en una ocasión me las presentó, me dijo que ya tenía otra familia, unas señoras muy raras", explicó, hace unos meses, Andrés García.