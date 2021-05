Destapan que Televisa no le paga ni un centavo a esta integrante de 'Hoy': "Está vomitando verde"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 12 de mayo el periodista Álex Kaffie anunció que una famosa integrante del programa Hoy no está percibiendo pago alguno por su participación en esta emisión.

A través de la columna que escribe para El Heraldo de México, el conocido 'Villano de los espectáculos' reveló que la controversial Laura Bozzo no está recibiendo ni un solo peso por aparecer en el concurso interno Las Estrellas Bailan en Hoy.

View this post on Instagram

El periodista asegura que Laura está 'hirviendo de coraje' pues se enteró que mientras ella no recibe pagos, su detractora Lolita Cortés sí está recibiendo una fuerte cantidad por criticar a los participantes del reality.

Me entero que Laura Bozzo está vomitando verde debido a que no recibe pago por su ridícula, pero expectante participación... anda furiosa por el hecho de que el matutino la tiene trabajando de 'grapa'. Y es que contrario a Dolores Cortés que se está metiendo a la bolsa un buen billete, ¡Larva de América no recibe ni un 'desgraciado' peso partido por la mitad!", escribió el columnista.