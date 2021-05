Devastada, conductora de 'Sale el Sol' recuerda entre lágrimas su furia al perder a su hija

Ciudad de México.- Paulina Mercado vivió un momento de suma emoción en pleno programa en vivo de Sale el Sol, pues recordó la vez que perdió a una hija, por lo que devastada ante tales recuerdos no pudo contener varias lágrimas y reveló lo furiosa que se sintió en aquel momento.

La mañana de este miércoles 12 de marzo, se presentó en el matutino de Imagen TV una especialista en culpa, Alicia Zarco, con quien Paulina se abrió sobre la vez que perdió a un bebé hace muchos años, confesando que aunque fue involuntario se sintió culpable.

Mercado reconoció que hace varios años ella perdió un bebé y nunca pudo sanar del todo debido a que habló tan abiertamente de ello destacando que se sentía culpable por no lograr llegar a termino, diciendo que pensaba que pudo hacer más.

En la vida hay muchas situaciones que suceden y nos producen culpa: ¿Cómo soltar dicho sentimiento para seguir avanzando de forma personal? Alicia Zarco nos explica y @MercadoPaulina habla del bebé que perdió. uD83DuDE4F#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/BZHDReFUQl — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) May 12, 2021

También hay otras que hemos abortado sin querer, que perdimos un bebé, que también creo que nos podemos sentir culpables, porque te dices: 'Hijole, quizá no me cuidé, no comí bien', y demás, yo lo viví y también me sentí culpable", reveló la conductora.

Ante esto, Zarco inició un ritual para que ella y todas las personas que han perdido a un bebé puedan sanar un poco de ese dolor y esa alma descanse en paz. Tras el ritual Paulina tuvo un ataque de tos que señalan se debe al enojo que siente por ello, por lo que ella reveló que fue "muchísimo" el enojo que sintió.

Miro mi secreto, acepto que me causó muchísimo enojo, acepto que me causó muchísimo enojo", concluyó.

Fuente: Twitter @saleelsoltv