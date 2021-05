En TV Azteca, hombre acusa a padre de Frida Sofía de fraude por más de 10mdp

Ciudad de México.- Recientemente un hombre de nombre Roberto Morales, se presentó ante las cámaras de TV Azteca y aseguró en Ventaneando que Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, estaba siendo demandado por haberlo defraudado por más de 10 millones de pesos.

Roberto, que es un restaurantero mexicano, señaló que después de ver el apoyo y las declaraciones de Moctezuma por el pleito de su hija Frida con Alejandra Guzmán y las denuncias contra Enrique Guzmán, decidió romper el silencio y exponer que él interpuso la demanda por fraude en el 2007, hace 14 años, por la venta de un restaurante en el Paseo de la Reforma.

Este personaje lo conozco yo en uno de mis restaurantes, que tenía yo ubicado en Reforma-Lomas, de la nada llega, se presenta, como cliente y a platicar conmigo que estaba interesado en comprar el restaurante. En varias ocasiones me dio cheques sin fondos, tres o cuatro ocasiones y me decía que lo esperara, que ya iba a fondear la cuenta, etcétera, hasta que después de mucho tiempo pues me cansé", dijo el hombre.

Roberto señaló que fue después de un año que lo tuvo con largas, cuando decidió darle un seguimiento legal, buscando embargo, debido a que él ya le había dado las escrituras del restaurante debido a que firmó pagarés con él y un contrato, pero todos los cheques no tenían fondos, siendo en ese momento hablaban de una cantidad de cinco millones de pesos.

Después de comenzar su proceso legal por lo civil, este descubrió que no podía embargar nada, ya que nada estaba a su nombre, que "nada existe a su nombre, las cuentas no tenían fondos, las cuentas no eran de él, las acciones que me había dado en garantía del restaurante no eran de él, o sea, no tenía absolutamente nada".

Por eso mismo tuvieron que acusarlo de fraude y llevar el proceso en ámbito penal, descubriendo que no era el único defraudado, sino que habían alrededor de cuatro inversionistas que también habían sido embaucados, pues les vendió el restaurante y no tenía como cumplirles.

De igual manera mencionó que en su momento, Moctezuma fue encerrado en el Reclusorio Norte, pero poco después obtuvo su libertad al llegar a un acuerdo con la persona que lo demandó, consiguiendo un amparo que le impidió que él pudiera actuar en su contra, destacando que el su denuncia está vigente y no descansará hasta obtener justicia.

“Mis abogados están llevando procesos de los cuales no prescriben, para ver cuál es la forma en la cual podemos de alguna manera recuperar lo que nos afectó en su momento", sentenció.

Fuente: Agencia de México