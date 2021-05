Miguel Palmer: Esposa niega maltratos en 'Sale el Sol'; hija del actor de Televisa responde en vivo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que Miguel Palmer vive de milagro ante los maltratos sufridos por su pareja, Edith Kleiman, y la confirmación de esto por Valeria Palmer ante las cámaras de TV Azteca, la esposa del actor de Televisa en una llamada en Sale el Sol se pronunció al respecto, negando todo de lo que se le acusa, aunque la hija de él a los segundos le respondió en vivo del matutino de Imagen TV.

Kleiman confesó que a causa del Covid-19 tuvo que vivir separada del actor, debido a que ella fue de las primeras en enfermarse, por ello lo llevo con los médicos de la ANDA para una evaluación completa, señalando que todo estaba en orden, pero que ya cuando pudieron reunirse, muchos meses después, él le dijo que ya quería morirse y que incluso separados vio un "cochinero de comida".

La primera actriz recalcó que lo llevó de nuevo al médico, que le sacó cita para vacunarse y que cuando iban a ir, su hija y otra mujer quisieron llevárselo, pero que él no quería pues estaba decidido a ir a que le pusieron su dosis, sin embargo, dijo que Valeria comenzó a jalonearlo tan "horrible" que ella tuvo que intervenir para salvarlo.

#EXCLUSIVA: Edith Kleinman se defiende y habla del supuesto maltrato a su pareja Miguel Palmer. Asegura que la hija del actor solo quiere 5 minutos de fama y no veía a su padre desde hace unos cuatro años.https://t.co/UClGusu9My — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) May 12, 2021

Miente definitivamente, está tratando de tener sus cinco minutos de fama, porque jamás contesté un teléfono que preguntara por Miguel... Miguel decía, no, me van a vacunar, llegó un momento en el que yo ya me metí de lleno para quitarles a Miguel, porque lo arrastraban de los brazos por la calle, él con los pantalones a mitad del trasero, bueno, horrible", relató Edith.

Tras la acusaciones de mantenerlo drogado ella aseguró que eran medicinas que le dio el doctor, que no lo estaba drogando, que todo fue evaluado y ordenado por un especialista. Ante esto, Valeria en una llamada en vivo con el programa, se pronunció y desestimó las declaraciones de su madrastra, diciendo que ella era la que tenía cuatro años limitando una convivencia.

Palmer dijo que ella siempre estuvo llame y llame todos los días, pero que había días en que ella le daba largas y muchos pretextos para no pasárselo, que le negaba la entrada a la casa y con el coronavirus ella tuvo que dejar de ir para cuidarlo, pero toda la prudencia se esfumó cuando un supuesto amigo de la Casa del Actor la contactó.

Supuestamente este joven, del que no dijo nombre ni cargo, le reveló que había una ficha de ingreso para Miguel, lo que para ella despertó focos rojos, al saber que además de que no estaba llenada por él, ella sabía por pláticas pasadas que su padre no quería terminar en una casa de retiro, así que tomó cartas en el asunto.

Por ello lo cazó hasta el día que tocó la vacuna, y cuando finalmente salió de la casa ella se acercó para verlo y platicar con él, negando que hayan habido jaloneos y desplantes.

No, no, yo tengo videos de todo, la tiene la JPG, no, no, está señora está mintiendo. Se han visto a un hombre sentado en una silla blanca, han salido dos hombres diferente y ella de la casa de mi papá, incluso se encontró ropa que no era de mi papá, zapatos de otra talla que no son de mi papá, cosas muy extrañas que las autoridades que ya están tomando cartas en el asunto", aseguró Valeria.

Finalmente recalcó que desde ahora es ella quien lo cuida, que se mantendrá firme en su orden de restricción, pues su padre estaba realmente mal y no se tenía un buen pronóstico, pero que eso no la detendrá.

Fuente: Twitter @saleelsoltv