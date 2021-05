Tras 8 años 'desaparecida', famosa actriz regresa a Televisa y revela esto de Luis Miguel

Ciudad de México.- Después de estar 'desaparecida' ocho años de la pantalla chica y dejar Televisa, la reconocida actriz, Adriana Fonseca, reapareció en los foros de la empresa, revelando si tenía un nuevo proyecto y revelando un fuerte secreto sobre Luis Miguel, su gran amigo.

Fonseca desde el año 2013, cuando concluyó la transmisión de Corazón Valiente por Telemundo, no se había estado en otro proyecto televisivo, aunque en la televisora San Ángel dejó de aparecer en el 2007, cuando concluyó su papel como 'Montserrat Linares' en Bajo las Riendas del Amor.

Ahora, este miércoles 12 de mayo, fue vista por el periodista Eden Dorantes en los pasillos de Televisa, por lo que le cuestionó si ya tenía un nuevo proyecto dentro de la empresa en la que debutó en 1997, a lo que ella dijo que solo estaba para saludar a una de sus amistades.

Tras esto le cuestionaron sobre el hecho de si fue alguna vez conquistada por Luis Miguel, a lo que ella negó rotundamente y dijo que no, que siempre habían sido solamente muy buenos amigos, revelando que le conoció a muchas novias, pero jamás a Lucía Méndez ni a Alejandra Ávalos.

En cuanto a si le molestaría aparecer en Luis Miguel, La Serie, ella reveló que le daría igual, destacando que era cuestión de cada quien el decidir si le gustaba o no el ser representada en la producción de Netflix, respondiendo a la prohibición de Aracely Arámbula y la molestia de Patricia Manterola.

Ahora sí que es cosa de cada quien, eso es un tema muy personal de cada quien, yo no puedo opinar de eso porque cada quien, le gusta o no le gusta, les parece como las retrataron y bueno, al final del día es biográfica, pero se le mete brillo, y no sé, a mi me gusta mucho la serie, me gusta los proyectos de forma digital", reveló la actriz.