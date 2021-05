Tras revelar divorcio, Julio César Chávez Jr. arremete contra Frida; la acusa de abandono

Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. no se tienta el corazón, y después de revelar que ya comenzó con los trámites del divorcio con Frida Muñoz, el polémico boxeador empleó sus redes sociales para arremeter en su contra, acusándola de abandonar a sus dos hijos.

El pasado martes 11 de mayo, Julio Jr. lanzó un comunicado en el que confiesa que oficialmente va a separarse de su aún esposa, Frida, alegando que esto se debía a diferencias que comenzaron a surgir a lo largo de los años como pareja, sin embargo, él puso en duda su comunicado con polémicas confesiones en Instagram.

El hijo de Julio César Chávez, aseguró que Muñoz duerme todo el día o se va de la casa a quien sabe donde y no atiende a su hijo de siete meses, que él es el único que lo hace junto a la niñera, señalando que no entiende como podía hacer eso, si él que era hombre no podía acostarse sin antes revisar cómo está el menor.

Incluso compartió un video en el que se ve cómo va al cuarto de su hijo, en el que también duerme la niñera, desatando críticas por su "confiancita", y le pregunta si él está bien, si ya comió, para después salir y decir que si no hacía eso no podía estar tranquilo.

Su mamá se duerme. Su mamá está encerrada laquiada con seguro, yo no se como una mamá pueda dormir bien, sin estar con su hijo, Si yo que soy hombre no puedo. Le tengo mucha confianza a Silvia, pero un hijo así de 7meses no se lo dejo a nadie", dice Chávez Jr.

De igual manera, compartió un video en el que va en el carro con su hijo, sin Frida, señalando que no preguntó por él, que ni siquiera ha llamado para ver que se encuentre bien, junto a otro en el que muestra que le ha llamado tres veces y no responde, que su hija mayor está sola.

Tal parece que este es el verdadero motivo por el que la pareja se está separando; hasta el momento Frida no ha salido a dar declaraciones al respecto, pero se espera que pronto haya respuesta de su parte.

Fuente: Instagram @chicapicosa2