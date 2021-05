VIDEO: ¡De susto! Espíritu de Magda Rodríguez visita foro de Televisa y deja mensaje a Escalona

Ciudad de México.- Andrea Escalona vivió un momento inesperado durante la transmisión en vivo del programa Hoy pues el supuesto espíritu de su madre Magda Rodríguez la visitó en los foros y no pudo contener las lágrimas.

Resulta que este miércoles 12 de mayo la producción del matutino de Las Estrellas llevó a la médium Zulema para contactar a familiares fallecidos del elenco y esta dio tremenda sorpresa al contactarse con la exproductora de esta emisión, quien falleció hace menos de un año de forma repentina.

No sé cómo voy a decir esto, me lo está diciendo llorando y sé que hubo una muerte en este set y esta persona se presenta con una personalidad que no la conozco y tan jocosa, como si le gustara bromear y ponerle diferentes nombres a las personas, esto que está ocurriendo me está haciendo llorar, la presencia de ese espíritu", dijo la psíquica.