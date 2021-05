¡Alerta BLINK! La agrupación Blackpink regresa y lo hará con material en vivo

Ciudad de México.- Con el reciente lanzamiento de los proyectos en solitario de las chicas de Blackpink, los fans pensaron que la agrupación seguiría en un periodo de pausa para continuar con las promociones correspondientes, sin embargo esto no será así ya que anunciaron el próximo lanzamiento de su material en vivo.

Las intérpretes de How you like that destacaron que este material será extraído del evento virtual THE SHOW y será puesto a la venta el próximo 1 de junio, además, no solo serán 16 temas los que se incluyan, sino que también incluirá un photobook del concierto, algunas tarjetas fotográficas para colección y hasta stickers que podrán ser pegados en donde sea.

Aunque aún faltan unos días para el lanzamiento de este material, la girlband de K-Pop ha puesto a disposición de los fans una preventa que comenzó este 11 de mayo y finalizará el 31 del mismo mes, pues pasado este periodo, el material se enviará a los fans que lo hayan adquirido.

THE SHOW fue transmitido a través de YouTube y reunió a más de 280 mil espectadores de todo el mundo que ingresaron a la liga, por lo cual Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie decidieron ponerlo a la venta a modo de revivir dicho concierto.

Fuente: Telehit