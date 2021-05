"En el momento es divertido": Príncipe Harry revela que consumió drogas y se volvía "loco"

Montecito, California.- El Príncipe Harry una vez más causó controversia y está dando de que hablar, pues en una reciente entrevista se sinceró sobre su etapa en la Corona y reveló que era tan infeliz que ingirió drogas para olvidarse de todo, señalando que a sus 20 años ya estaba volviéndose "loco".

Ahora que vive en Estados Unidos con su esposa, Meghan Markle, el duque de Sussex se presentó en el podcast de salud mental de Dax Shepard, bajo el nombre de Armchair Expert, donde se sinceró sobre sus momentos más oscuros.

Harry en su charla con Shepard, habló sobre las sustancias nocivas, sobre el dolor que sentía por la partida de su madre y que buscaba un refugio, a lo que el actor se sinceró y habló también de sus problemas en la infancia que lo hicieron caer en las drogas.

Ante esto, el nieto de la Reina Isabel II le dijo que comprendía como es que "el dolor y el sufrimiento" que pasó lo llevaron a descuidarse, señalando que él mismo pasó por algo similar pero con el cannabis e ingiriendo mucho alcohol, sin darse cuenta que estaba empezando un mal camino.

De igual manera le confesó al actor que admiraba ver cómo él tuvo el valor de salir cuando estaba en lo más profundo, admitiendo su problema y buscando ayuda para sanar, recalcando que había mucha gente que no podía, revelando que él no sentía que pudiera haber visto sí hubiera llegado a tal punto.

Para ti fue tu educación y todo lo que te sucedió: el trauma, el dolor y el sufrimiento. De repente te encuentras consumiendo un montón de drogas y festejando mucho. Mira cuántas otras personas también hacen eso. No tendrían la conciencia en ese momento. Ciertamente no habría tenido la conciencia cuando me estaba volviendo loco. Es como ¿por qué estoy haciendo esto? En el momento es divertido. Estoy en mis 20, es lo que se supone que debes hacer", dijo Harry.