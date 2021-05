Escalona estalla en Televisa y al borde del llanto contesta a críticas: "Soy una chava que lo da todo"

Ciudad de México.- Durante la reciente transmisión del programa Hoy se presentó una entrevista con Andrea Escalona, quien asegura estar harta de las críticas en su contra y que sigan demeritando su trabajo solo por ser la hija de Magda Rodríguez.

La también sobrina de Andrea Rodríguez aseguró que pese a que ella da el máximo y se esfuerza para ser la mejor en Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, siguen creyendo que solo está ahí por sus influencias.

Yo me estoy partiendo hasta las 10 de la noche y a mí no me regalan nada, y la verdad ya estoy un poquito cansada de que digan 'Es la hija de', 'Es la sobrina de', porque no, soy una chava que se levanta a las 5 de la mañana, feliz con una sonrisa y lo da todo", dijo muy indignada durante los ensayos.