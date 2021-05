¡Golpe a la Reina Isabel II! Príncipe Harry revela que dejaría la Corona antes de Meghan Markle

Montecito, California.- De nueva cuenta el Príncipe Harry lanzó un contundente golpe a su abuela, la Reina Isabel II, pues durante un podcast de salud mental, él aseguró que antes de conocer a Meghan Markle ya quería dejar su puesto en la Corona, pues se sentía infeliz y temía terminar como la Princesa Diana.

Recientemente, el duque de Sussex se presentó en el podcast de salud mental de Dax Shepard, bajo el nombre de Armchair Expert, donde se sinceró sobre sus momentos más oscuros dentro de la Realeza y confesó que desde hace mucho quería dejar su posición.

El hijo del Príncipe Carlos aseguró que vivía con mucho "sufrimiento" y "dolor" formando parte de su familia, que se sentía en una especie de The Truman Show, un programa en el que se sentía observado por todo el mundo sin poder hacer nada para evitarlo, estando consciente que su vida era el entretenimiento de los demás.

Ante esto, señaló que se sentía atrapado sin la fuerza de poder salir, quejándose de todo, incluso reveló que esos oscuros momentos, lo llevaron a comenzar a ingerir alcohol desde muy joven y a fumar cannabis, tratando de olvidarse de todo, deberes y responsabilidades, pensando en renunciar por el temor a terminar como su madre, Lady Di, pero sin el valor para hacerlo.

Sí, es una mezcla entre The Truman Show y vivir en un zoológico. Es el trabajo, ¿verdad? Sonreír y aguantar. Manos a la obra. Tenía poco más de veinte años y pensaba que no quería este trabajo, no quiero estar aquí. No quiero estar haciendo esto. Mira lo que le hizo a mi madre, cómo voy a sentarme y tener una esposa y una familia cuando sé que va a suceder de nuevo", expresó Harry.