¡Pleito! Gustavo Adolfo Infante 'reta' a Enrique Guzmán en vivo y revela si contrademandará

Ciudad de México.- El famoso y polémico conductor, Gustavo Adolfo Infante, en pleno programa en vivo de Sale el Sol mostró que no está ni un poco asustado ante la demanda que interpuso Enrique Guzmán y por ello lo 'retó' ante las cámaras de Imagen TV desde la Fiscalía, revelando si habrá una contrademanda.

Cómo se recordará, Guzmán acusó a Gustavo de haberlo discriminado e incitado al odio hacia su persona con la entrevista que tuvo con Frida Sofía, en la que la joven dijo que la manoseó de forma indebida desde que tenía cinco años de edad.

Tras esto, el cantante arremetió en su contra y metió la demanda, lo que a Gustavo no lo tiene asustado, pues confía en que se determinará que en ningún momento atacó al padre de Alejandra Guzmán durante su entrevista con la joven intérprete de Ándale.

Por eso mismo se presentó a la Fiscalía con su equipo legal, revelando que al no ser notificado de forma oficial respecto a la denuncia en su contra, decidieron presentarse a pedir que le den la información correspondiente para poder defenderse como se debe, por la vía legal.

Ya salimos, ya presentamos la solicitud de información, porque en teoría me debieron de haber informado, pero no me han informado, no me han notificado nada, por eso la premura por la que vinimos, porque no vaya a ser que cambies las condiciones", explicó Gustavo.