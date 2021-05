¡Señorita! Difunden primeras imágenes de Camila Cabello como 'Cenicienta'

Ciudad de México.- Hace unos días se difundió la noticia sobre el debut de la cantante Camila Cabello en la industria cinematográfica, incluso se destacó que lo haría interpretando a Cenicienta, una de las princesas más queridas por el público.

Esta nueva adaptación se estrenará a través de Prime de Amazon y este jueves 13 de mayo se reveló no solo la fecha de estreno, sino también las primeras imágenes de la exFifth Harmony como esta princesa de Disney.

Sony Pictures pospuso las grabaciones de esta nueva versión que por fin se estrenará el próximo septiembre del 2021, y aunque no se ha revelado la fecha exacta, la intérprete de Señorita y Havana se dejó ver como de cuento de hadas.

Ella tiene que estar en casa a la medianoche uD83DuDC60. Aquí las primeras imágenes de @Camila_Cabello en Cenicienta. Septiembre 2021, solo en Amazon Prime Video. pic.twitter.com/tHEu7UdviW — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) May 14, 2021

'Cenicienta' es un clásico de Kay Cannon que ha contado con diversas versiones, desde la popular de Disney hasta la más reciente en live action, por lo que se espera que esta versión que contará con la participación de la cantante, Idina Menzel, Billy Porter, Nick Galitzine, Minnie Driver, Pierce Brosnan y hasta el conductor James Corden sea del agrado del público.

Fuente: Twitter @PrimeVideoMx