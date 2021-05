Supuesto hijo de José José causa polémica; su representante agrede a reportero de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- El colombiano Brayan Fanier Álvarez Rojas mejor conocido como Manuel José, quien es supuesto hijo del fallecido cantante José José, está en el ojo del huracán.

Y es que recientemente, su representante Hugo Expósito fue captado agrediendo a un corresponsal del programa de TV Azteca, Ventaneando.

Fue en Magdalena, Jalisco donde el hombre trató de evitar que su representado fuera entrevistado y menos, que las cámaras tomaran imágenes del lugar que se encontraba muy vacío.

"¡No estén molestando a Manuelito!", se escucha decir luego de que lanzó un manotazo al camarógrafo y colaborador de Pati Chapoy.

En el enfrentamiento estuvo involucrada una fan de Manuel José, quien asegura que los reporteros solo querían inventar chismes y los llamó "mentirosos".

Finalmente, el cantante se acercó a aclarar el motivo por el cual no acudió a realizarse la prueba de ADN para comprobar el parentesco que tiene con el hijo de la colombiana Adriana Arvelaez.

Si no me presenté en esta audiencia, que es la inicial, es porque no era todavía necesario", dijo.