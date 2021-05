En TV Azteca, exactriz de Televisa revela que 'pausan' denuncia de violación contra Eduardo Carbajal

Ciudad de México.- Desde TV Azteca, la reconocida Elisa Vicedo, exactriz de Televisa, reveló en una exclusiva con Ventaneando que una vez más, su denuncia de violación en contra del también actor, Eduardo Carbajal, fue archivada, ósea, puesta en pausa en la Fiscalía, por lo que Sergio Mayer comenzó a tomar cartas en el asunto y ser su apoyo.

Desde el año 2018, Vicedo interpuso una denuncia formal en contra de Carbajal por haberla golpeado en plena calle y de abuso sexual, ocurrido en el año 2016, señalando que aunque se comprobó que sí la golpeó y hasta ofreció una disculpa, aún no es detenido y no ha habido avances en el caso de violación.

La joven recordó que su número de expediente es 01207032018-0 pidiendo ayuda para que sea desarchivado, señalando que Mayer está en movimientos para que se reanuden las investigaciones pertinentes, señalando que desconocen el motivo de que a cada rato archiven su caso, por lo que asegura no es cosa del "abogado" y por ello ponen presión en el caso de otra chica.

La joven que actualmente radica en Canadá, señaló que no va a parar hasta que se haga justicia, incluso aunque no sea en su caso y sea en el de la otra chica, pues a cualquiera que se le de el gane se le pondrá un castigo cómo violador y eso le dará paz.

Finalmente destacó que a tres años del golpe, ella aún tiene la cicatriz en su rostro y sabe que hay al menos seis víctimas mpas que cuentan con denuncias formales, la más antigua del año 2011.

Todavía tengo la cicatriz y agredida, eso ya ha sido corroborado por la ley, y también por el mismo señor, quien ya dijo que sí, que me golpeó, que hizo todo esto. Y dio una disculpa pública. Y de igual forma, hay otras víctimas de este mismo señor son seis, las que de alguna forma yo he tenido contacto con ella. Y dos más que sé que existen pero no las conozco, y una más que sí puso una denuncia formal en el 2011", finalizó Elisa.