¿Reina Isabel II, mala madre? Príncipe Harry dice que el "dolor" de su crianza viene de sus abuelos

Montecito, California.- De nueva cuenta el Príncipe Harry dio mucho de que hablar, pues en su reciente entrevista volvió a arremeter en contra de la Corona, asegurando que pertenecer a la Realeza estaba afectando su salud mental y vida, asegurando que su crianza fue una de "dolor" al lado del Príncipe Carlos, diciendo que comprende que todo viene de sus abuelos, ¿a caso llamó mala madre a la Reina Isabel II?

Recientemente, el duque de Sussex se presentó en el podcast de salud mental de Dax Shepard, bajo el nombre de Armchair Expert, donde se sinceró sobre sus momentos más oscuros dentro de la Realeza, señalando que todo era una especie de "circulo vicioso".

Harry confesó que desde hace 15 años atrás quería dejar de pertenecer a la familia, porque sentía que estaba en una especie de show, y que no sintió mucho apoyo por parte de su padre, el Príncipe Carlos, asegurando que sufrió mucho con su crianza, algo que dice quiere romper con sus hijos.

Según el exroyal, cuando Archie nació supo que no quería la misma vida para él ni el mismo sufrimiento, por eso mismo tomó la decisión de renunciar e irse a los Estados Unidos.

No creo que debamos señalar con el dedo o culpar a nadie, pero ciertamente cuando se trata de crianza, sí he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento por el dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres sufrieron. Me aseguraré de romper ese ciclo para no transmitirlo. Es mucho dolor genético y sufrimiento que se transmite de todos modos, así que nosotros, como padres, deberíamos hacer todo lo posible para tratar y decir ‘sabes lo que me pasó a mí, me voy a asegurar de que no te pase a ti'", dijo Harry.