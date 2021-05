'Sale el Sol' destroza a Enrique Guzmán; acusan de usar a padre de Frida Sofía de "cortina de humo"

Ciudad de México.- Después de que Enrique Guzmán arremetiera en Twitter contra Gustavo Adolfo Infante y Frida Sofía, el conductor y el elenco de Sale el Sol no dudaron en destrozarlo, diciendo que no haya como desviar la atención, por lo que en el matutino de Imagen TV aseguran que tratará de usar el presunto fraude de Pablo Moctezuma como una "cortina de humo".

Hace varias horas, Guzmán empleó su red social para recordar un antiguo pleito entre la intérprete de Ándale y el periodista, además de comenzar a señalar a Moctezuma por su pleito legal, algo que aseguran solo lo hace buscando desviar la atención de la denuncia en su contra.

Gustavo señaló que él siente que Guzmán está tan desesperado de desviar la atención, que quiere usar las recientes acusaciones contra el ex de Alejandra Guzmán, para que dejen de hablar de su presunta violencia sexual contra Frida.

En realidad, el problema lo tiene Enrique Guzmán con su nieta, con Frida Sofía, no es conmigo, yo no le hice absolutamente nada, yo no sé si la tocó, manoseó cómo ella dice que lo hizo y ahora también está pidiendo sacar una cortina de humo", dijo Gustavo.