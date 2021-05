Tras 'manosearla' en vivo, integrante de 'Hoy' pide disculpas públicas a Macky González en Televisa

Ciudad de México.- Después de que Macky González estallara furiosa en pleno en vivo de Hoy, después de que su compañero de 'Las Estrellas Bailan en Hoy', Tinieblas Jr., la hubiera 'manoseado' durante su presentación, el luchador ante las cámaras de Televisa pidió una disculpa.

La mañana de este viernes 14 de mayo, durante su presentación para salvarse de la eliminación, Tinieblas y Macky estaban en una presentación enérgica y de mucha intensidad, pero de la nada la exatleta de Exatlón cambió su actitud y se alejó de su colega.

Una vez que terminó la canción ella salió de los foros, se dijo molesta y que no estaba bien, tras lo que confesó que su pareja de baile tuvo una actitud que le molesto, pues le dio una nalgada cuando en la coreografía no venía puesta, señalando que no era algo que ella toleraría.

Ante esto, antes de ser los eliminados del día, Tinieblas Jr. tomó el micrófono y le ofreció una disculpa a la excapitana de 'Cobras' en Guerreros 2020, señalando que no fue su intención, que él le tenía mucho "respeto" y esperaba que lo perdonara, tras lo que se dirigió al público y el jurado, ofreciéndole disculpas.

Quiero pedirle y ofrecerle una disculpa a mi querida Macky, que desde que nos conocimos fue una relación bien bonita, muy bonita, una disculpa al jurado, al público que nos está viendo, yo soy un personaje para la familia, para los niños, Latin, él me conoce y la adrenalina te hace hacer cosas y dices: 'Ah caray', pero hay que seguir. De verdad, con todo corazón y todo el respeto que te tengo una disculpa", expresó.

Aunque González aceptó la disculpa, dejo en claro que no podía tolerar esa clase de situaciones y que por ello no quería que 'Albertano' los salvara, pues él les quería dar la moneda de oro, señalando que se sentía incómoda.

La disculpa está aceptada, espero que el público entiendo, a mi me tachan de ser muy mam..., pero es que estás cosas no pueden suceder, agradezco tu disculpa, pero no dejen que esto pase", concluyó.

Fuente: Las Estrellas