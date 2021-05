¡Tremenda cachetada! Actriz de Televisa arremete contra Michelle Renaud: "Se le pasó la mano"

Ciudad de México.- La actriz Michelle Renaud, quien actualmente se encuentra pasando por un exitoso momento de su carrera artística, estuvo como invitada en el programa de YouTube Pinky Promise, conducido por Karla Díaz.

Fue ahí donde la expareja de Danilo Carrera, narró un inesperado momento que vivió en su trayectoria como actriz, cuando recibió una cachetada de parte de su colega, Yadhira Carrillo durante un casting.

Reveló que, a pesar de ser una actuación, el golpe fue tan fuerte que la dejó aturdida y desorientada, pues no había recibido una agresión igual hasta ese momento.

A pesar de ello, la protagonista de Quererlo todo expresó su admiración por la originaria de Aguascalientes, a quien considera "una gran actriz".

Ella (Yadhira) me tenía que dar una cachetada, yo era su hija, y en el ensayo la marcamos. Y en la toma, la verdad es que una gran, gran actriz, que te mete; hay actrices que te envuelven así y que te hacen creer que lo que está pasando es real, pero a ella se le pasó la mano. Porque de repente, me estaba gritoneando no sé qué, me mete un cachetadón, me sordeo, se me duerme la cara y no entiendo qué pasó", recordó Michelle.