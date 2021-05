¿Adiós Pati Chapoy? Sandra Smester y TV Azteca alistan cambios en 'Ventaneando'; esto se sabe

Ciudad de México.- Sandra Smester, ahora directora de contenido y distribución de TV Azteca, anunció que habrán cambios en uno de los programas más famosos de la empresa: Ventaneando.

Durante la reciente presentación del show de concursos Cazatesoros, la directiva de la televisora del Ajusco anunció que habrá modificaciones en el área de espectáculos, en especial en la emisión comandada por Pati Chapoy.

View this post on Instagram

Sandra no quiso dar detalles del avance del proyecto y tan solo se limitó a explicar que serán modificaciones que encantarán al público.

De los equipos que siempre me han apoyado en estos cuatro años en TV Azteca, ha sido el de Pati Chapoy y Ventaneando , no les puedo decir... pero ya se cocinó algo muy bueno , muy divertido", contó.

Asimismo, la directora de TV Azteca comentó que pronto la televisora podría a volver a producir telenovelas y series, algo que no hacen desde hace varios años.

Le apostaremos a una serie muy bien hecha, estamos buscando, no decimos que no a las series, a la ficción; el Siete lo está empezando a hacer, en el Uno lo estamos buscando. Adelantaríamos el horario al reality, en vez de tres horas, sería de dos y a las 21:30 una buena serie, no estamos cerrados, será cuando encontremos un buen contenido, un buen libreto, claro que lo vamos a hacer”, reveló Smester.