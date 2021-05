¡Adorable! Lisa de Blackpink presume cambio de 'look' en redes sociales… ¿de su gato?

Ciudad de México.- Aunque Blackpink se encuentra en un periodo de pausa, las cantantes y bailarinas no han descuidado a sus seguidores, pues además de tener proyectos alternos, también comparten cierto contenido en redes sociales, el cual genera impacto entre los fans.

Lisa, rapera de la girlband, no solo publica fotos y videos de su día a día, sino que también lo hace de sus mascotas, un par de gatos a los que cuida y procura, tanto que hasta los lleva a la barbería para que luzcan adorables.

Recientemente a través de las historias de Instagram, la cantante publicó una foto de su gato con un corte que suele ser más usual en perros pero que quizá marque tendencia en el público felino, pues la mascota se veía entre 'apapachable' y sofisticada.

Usuarios incluso destacaron que Jisoo, otra de las integrantes de Blackpink también había compartido el peculiar bar que tuvo su 'perrito', pues mostró que este recibía un tratamiento que consistía en cubrirlo con una sustancia café parecida al chocolate o barro para luego mostrarlo limpio y muy pulcro.

Seguramente las intérpretes de How you like that terminen por marcar una nueva tendencia que consista en el cuidado de las mascotas, algo que seguramente no sería mal visto por los fans.

Fuente: staff