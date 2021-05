¡México gana Miss Universo! Andrea Meza se corona como la mujer más bella del planeta

Ciudad de México.- Tras una larga noche y una espera llena de tensión, nervios y emoción, finalmente Miss Universo tiene nueva representante en esta emisión 2021.

La chihuahuense Andrea Meza, representante de México, se corona como la nueva mujer más bella del planeta, siendo seleccionada entre las candidatas de República Dominicana, Perú, Brasil e India.

En la última fase, cada una de las contendientes tuvieron a bien responder una pregunta en escasos segundos, donde la mexicana destacó por su respuesta ante la solicitud de una idea para proteger a la gente en medio de la pandemia por el Covid-19.

Meza planteó que ella, antes de que todo hubiere pasado, ella habría puesto en cuarentena a todos, "porque perdimos tantas vidas y no podemos perder más por eso, yo hubiera cuidado a ellos".

Pero eso no fue todo, la mexicana tuvo una segunda oportunidad para impresionar al jurado donde habló de los estereotipos: "Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solo radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, alma y los valores como nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor".

Ante su atinada participación, finalmente el jurado tomó una decisión y frente a todo el público de Miami, Andrea Meza se convirtió en la tercer mexicana en coronarse como Miss Universo. Primero fue Lupita Jones en 1991 y luego Ximena Navarrete en el año 2010.

