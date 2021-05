¿Peligró la corona para México? Así fue la tragedia que sufrió Andrea Meza en Miss Universo

Ciudad de México.- Esta tarde hay una nueva emisión del certamen de belleza Miss Universo 2021, donde México estará representado dignamente por la chihuahense Andrea Meza.

La joven de 26 años, quien ha representado a su país en varias ocasiones, estuvo a punto de dejar pasar esta oportunidad debido a un trágico momento que vivió durante el proceso.

View this post on Instagram

El pasado jueves, las aspirante a la corona desarrollaron una pasarela durante la contienda con trajes típicos de cada uno de sus países, luego de eso, la mexicana quien vestía como un 'Alebrije' presentó serios problemas de salud, pues se le bajó la presión debido al peso.

El traje pesa ¡40 kilos!, la primera vez que me lo puse te juro que se me bajó la presión tuvieron que correr a comprarme fruta o algo para que se me subiera el azúcar y de entrada dije: 'no que voy a hacer, es imposible' pero luego me mentalicé y dije: 'claro que puedo', en la concentración usé un vestido de noche 35 kilos, entonces dije: 'estos son cinco kilos más, no pasa nada, si lo voy a lograr'", comentó al periódico El Universal.