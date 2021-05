Andrea Meza rompe el silencio sobre la enfermedad de su madre en TV Azteca: "Lloré en Miss Universo"

Miami, Florida.- Desde Miami, Andrea Meza se enlazó en vivo con Venga la Alegría, para dar declaraciones respecto a su paso y el proceso para llegar a coronarse como Miss Universo 2021, revelando que se enteró que su madre estuvo delicada de salud poco antes de estar en la final, por lo que fue muy duro para ella y en los ensayos lloraba desconsolada, revelando en TV Azteca que fue algo "muy difícil".

Meza fue entrevistada por Vanessa Claudio respecto a como era su sentir al haber ganado y que su madre no pudiera estar con ella por cuestiones de salud, del cual no dio más detalle más que fue internada y no podía trabajar.

Ante esto, la chihuahuense dijo que tenía muchas emociones encontradas, porque deseaba que estuviera con ella en ese día especial, por lo que lloró en varias ocasiones mientras que ensañaba, pues no podía ocultar su tristeza.

Fue difícil, porque el día que se suponía iba a llegar aquí, a Florida, fue el día que supe que no vendría, en un grupo de WhatsApp mi papá puso en camino, y yo pensé que todos juntos, pero en otro me di cuenta que mamá se quedó en casa, no me quisieron decir porque no querían distraerme, pero me enteré que tuvo un tema de salud y la tenían que internar", reveló Andrea.

Después de esto señaló que ella entendía que era algo que no estaba en su poder y que prefería que su madre estuviera bien, para poder festejar con ella su triunfo, por lo que respiró y continúo trabajando para poder ganar la corona.

Para mi fue complicado, estaba en ensayos así con la lágrima intentando que nadie se diera cuenta, pero luego me dije, es por su bien, ella tiene que estar bien", concluyó al respecto.

Finalmente, señaló que se sentía orgullosa y muy emocionada de ver cómo es que todos salieron a apoyarla, ondeando la bandera por las calles y en el Ángel de la Independencia.

