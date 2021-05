"Buitre": Actriz de Televisa acusada de casi matar a Miguel Palmer quiere ser parte de su herencia

Ciudad de México.- La actriz Edith Kleiman brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para reaccionar a la denuncia por intento de asesinato en contra del primer actor Miguel Palmer, quien hasta hace unos días era su esposo y hasta vivían bajo el mismo techo.

La intérprete del melodrama Clase 406 en Televisa negó tajantemente que en algún momento ella haya maltratado al histrión de 78 años como asegura la hija de él, Valeria Palmer y afirmó estar desconcertada con las acusaciones.

Me prohibió que entrara al hospital y en cambio se llevó a la mujer que tuvo Miguel hace 20 años y recibo en mi departamento un oficio de la procuraduría que Miguel me acusa de malos tratos y no sé que tanto y metió otras ahora con el cargo de asesinato, no puedo creerlo", mencionó Edith.