¿Estaba planeado? Andrea Meza confiesa por qué también usó un vestido rojo para ganar Miss Universo

Miami, Estados Unidos.- La guapísima chihuahuense Andrea Meza acudió a las instalaciones de Telemundo la mañana de este lunes para brindar sus primeras declaraciones luego de que hace unas horas se convirtiera en ganadora de la corona de Miss Universo.

Durante su paso por el programa Hoy, la ingeniera y amante de los animales contó que tardó un poco en darse cuenta que había ganado debido a que la porra mexicana en el Hard Rock era impresionante.

Yo tenía demasiadas cosas en la cabeza, había mucho ruido en el lugar, los gritos de la gente eran impresionantes, la porra mexicana era maravillosa, entonces entre el ruido que había yo escucho un 'Viva México, y en mi mente era ‘¿fue el público o fue el conductor?’, por eso tardo en reaccionar, no sé si han visto el video”, dijo Meza.

La originaria de Chihuahua también confesó que se sentía confiada del trabajo que realizó para llegar a las 21 finalistas y que por ello disfrutó cada instante de la noche.

Me sentía muy segura, muy tranquila, sabía que esa era mi momento y tenía que disfrutarlo, porque por mucho tiempo antes de llegar a la concentración, te invaden de pronto los nervios, o algunas dudas, y yo me prometí que iba a llegar a la competencia y me iba a disfrutar cada momento, iba ser yo en cada momento y creo que eso lo pude reflejar en cada paso en la pasarela”.

Además, Andrea respondió a la polémica que surgió por el vestido con el que fue coronada, sobre todo porque coincide en que el rojo ha sido el que han portado las otras dos mexicanas, Lupita Jones y Ximena Navarrete, que ganaron el certamen.

Es algo muy chistoso porque el vestido que fue de la preliminar era el que yo tenía pensado para la final, pero al final, el vestido que podía caminar más fácil era el rojo, y también me parecía hermoso, me parecía espectacular, y dije ‘ok, vamos con este para la final’, pero en realidad ese vestido no estaba planeado...".

El diseñador llegó con él el día de la prueba y me dijo ‘te hice este vestido, quiero que te lo midas y me digas qué piensas’, y cuando yo lo vi dije ‘wow es el vestido’, no habíamos planeado nada, yo no lo escogí, sin embargo me fascino, aparte el rojo es uno de los colores que ya sabes te hacen tu estudio de color, está dentro de la gama y dije ‘va, vamos con ese’, aunque sea de rojo porque ves que con anterioridad las chicas de México han ido de rojo, dije ‘¿qué tiene?’”.

Fuente: Agencia México