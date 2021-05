"Fue una jalada": Gustavo Adolfo Infante destroza boda de Álex Fernández, hijo del 'Potrillo'

Ciudad de México.- De nueva cuenta el conductor y periodista Gustavo Adolfo Infante hizo uso de su polémica forma de opinar para destrozar lo que hizo Álex Fernández Jr., hijo del 'Potrillo', en su reciente boda por lo civil.

Durante la reciente transmisión del programa Sale el Sol, el presentador y su compañera Ana María Alvarado hablaron de todas las bodas del espectáculo que hubo durante este fin de semana.

La conductora mencionó que le pareció un precioso detalle que el hijo de Alejandro Fernández y nieto de 'Don Chente' incluyera a su mascota en el enlace civil, pues presenció el evento arriba de una carriola y hasta puso su huellita en el acta de matrimonio.

Sin embargo, Gustavo se mostró totalmente en contra de haberle dado tanta importancia al animalito y destrozó al joven cantante y a su ahora esposa Alexia Hernández:

Ay Ana, ¿de la pachanga a esto?... me parece una jalada, no pues pongan una vaca, no no, es un poco de seriedad, es una payasada".