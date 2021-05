Ivonne e Ivette: Tras dejar Televisa y un ingreso al psiquiátrico, las gemelas reaparecen en TV Azteca

Ciudad de México.- Ivonne e Ivette ahora se encuentran causando gran revuelo, pues después de dejar Televisa, en medio de rumores de drogas, y que una de las famosas gemelas fuera internada en un psiquiátrico, ahora las cantantes y actrices reaparecieron en la televisión de la mano de TV Azteca.

Las famosas hermanas gemelas, saltaron a la fama como cantantes y en el programa infantil de Televisa, Chiquilladas, pero en medio de su gran éxito decidieron retirarse los escenarios, por lo que se comenzó a decir que ambas estaban metidas en problemas de drogas o alcohol.

Estos rumores aumentaron cuando se hizo del conocimiento público que Ivonne fue ingresada a un psiquiátrico. De igual manera mencionaron que tenía problemas de bipolaridad o que sucumbió a la presión de su madre y mánager, algo que desmintió totalmente en El Minuto Que Cambio Mi Destino, con Gustavo Adolfo Infante.

Las hermanas se presentaron al programa de entrevistas y revelaron que la actriz entró a la institución por decisión propia y apoyada por su familia, ya que tras su divorcio y cuando su hijo tenía ocho años, entró en una fuerte depresión.

Fue depresión. Empezaron a decir que era bipolaridad, pero nada qué ver. Sí me agarró depresión pero el único que me salió fue mi hijo. El estar alejada de los medios, cámaras y micrófonos me deprimió mucho", aseguró Ivonne.