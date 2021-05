Miss Birmania iría a prisión por denunciar violencia militar y criticar al régimen de su país

Los Ángeles, Estados Unidos.- La representante de Birmania en Miss Universo 2021, Thuzar Wint Lwin, denunció la violencia militar que su país vive, y aprovechó su participación en el certamen de belleza para denunciar el hecho y pedir ayuda para su gente.

Durante el desfile de trajes típicos que realizó el pasado jueves, Thuzar Wint Lwin extendió un cartel pidiendo al mundo que "recen por Birmania", tras el golpe de Estado que sacudió al país asiático en febrero de este año.

En entrevista, Miss Birmania explicó las razones por las que piensa que al volver a su país podría ser puesta bajo arresto, algo de lo que está muy consciente:

Todas las noches en la televisión, el ejército anuncia nuevas órdenes de arresto para celebridades y otras personas que han criticado al régimen", dijo.

La joven de 22 años comentó en un video enviado para el certamen: "Nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Birmania, como Miss Universo Birmania, desde el golpe he hablado de ello todo lo que he podido".

Esta no es la primera vez que la modelo se ve involucrada en este tema, pues ha participado de forma activa durante las protestas luego del golpe de Estado, portando carteles y donando parte de sus ahorros a la causa.

Fuente: Uno TV