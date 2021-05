"No quería vivir": Actriz de Televisa habla de los tristes últimos días de Jaime Garza en Imagen TV

Ciudad de México.- Jaime Garza sin duda fue un actor muy querido por el público y respetado por sus colegas, por lo que en su último adiós varios se dieron el tiempo de hablar ante las cámaras de Sale el Sol y otros medios presentes, cómo Hoy, una de ellas fue su exesposa y amiga, Rosita Pelayo, reconocida actriz de Televisa, quien dijo que sus últimos días fueron muy tristes pues estaba sumido en la depresión, confesando a Imagen TV que enfrentaba graves problemas de salud.

El pasado viernes 14 de mayo, la televisión, el teatro y el cine mexicano se vistieron de luto, pues Garza con tan solo 67 años de edad perdió la vida debido a complicaciones de la diabetes que padecía, misma por la que ya había perdido una pierna.

Ese mismo día se dio un último adiós al gran actor, reconocido por grandes novelas cómo Simplemente María al lado de Victoria Ruffo, en donde se presentaron amigos, familiares y su exesposa, Rosita, quien fue su gran amiga hasta su último día.

La actriz, conmovida y luchando con las lágrimas, dijo que Garza estaba muy deprimido pues enfrentaba severos problemas de salud, revelando que un par de meses atrás debió de ser sometido a cirugía de la pierna que aún conservaba y que corría el riesgo de perder.

Esto fue un fuerte golpe para el fallecido actor, pues su exesposa asegura que él le confesó que iba a "morir" si tenía que renunciar a su otra pierna, que sería demasiado para él, algo que su gran amigo Rafael Inclán confirmó en el programa Hoy, señalando que él sabía que estaba muy deprimido desde hace años.

Él me dijo: 'No puedo vivir si me quitan la pierna, ya no vivo, no vivo si me quitan la pierna', me dijo que ya dos piernas no podía", concluyó.