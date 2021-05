¿Qué fue de Adriana Riveramelo? Tras quedar fuera de Televisa por "ruca", ahora trabajará en esto

Ciudad de México.- Sin duda alguna Adriana Riveramelo fue una de las grandes conductoras de la televisión mexicana años atrás, sin embargo, tiene algún tiempo sin aparecer en la pantalla estelar tras su repentino despido de Televisa.

Hace algunos meses la presentadora se entrevistó con María Patricia Castañeda y aquí contó los verdaderos motivos por los que quedó fuera de las filas de la televisora de San Ángel. Explicó que pese a que tenía 12 años en el programa de Foro TV Matutino Express, de un día para otro le dijeron que ya no estaba contemplada para los planes que se venían.

Me dijeron que planeaban hacer cambios y yo ya no estaba contemplado dentro de ellos. Me dijeron que querían refrescarlo. No me dijo 'ruca' pero pues... en pocas palabras yo creo que sí por ahí iba. Creo que fue un tema de ajuste de presupuesto y sí metieron caras nuevas para refrescar la pantalla", comentó.