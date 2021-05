¡Se dijeron todo! Ex de Lupillo Rivera arma pleito con Colate, ex de Paulina Rubio: "Mantenido y vividor"

Mayeli Alonso y el ex de Paulina Rubio se dijeron todo en redes. Foto: Internet

Estados Unidos.- Hace un par de días, la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso se vio enredada en un escándalo que terminó por llevarla a la cárcel y aunque parecía que con eso ya había cumplido, la polémica ha continuado en redes sociales.

La empresaria brindó una rueda de prensa para hablar de lo sucedido y muchas personas no estuvieron de acuerdo, como parte de esto fue Colate, ex de Paulina Rubio con el que la famosa ha armado un tremendo pleito.

A través de Instagram, tanto Mayeli como el ex de la cantante empezaron a decirse de cosas por lo sucedido y situaciones que ya han quedado en el pasado, pero todo inició cuando el empresario comentó: "Así es la mala educación de hoy en día", a lo que su colega no se quedó callada e inmediatamente le escribió.

Y tomas clases para aprender a ser buen papá es de mucha educación", contestó Mayeli.

No siendo esto suficiente, Nicolás Vallejo-Nágera le responde: "El respeto a los demás es un principio importante en la educación (...) tu forma de hablarle a la señora denota una absoluta falta de respeto y educación, demostrado en el video grabado y compartido, así que tengo todo derecho de opinar".

Tras la respuesta, Mayeli Alonso no le tuvo compasión e inmediatamente le recordó que él también tiene mucho por qué ser juzgado, así que remató con un: "Simplemente creo que como caballero no debería meterse en pleitos o situaciones de mujeres que no le incumben y desconoce las razones de la situación. Así como yo respete cuando lo acusaban de mantenido y vividor".

Fuente: Instagram @sueltalasopatv