Tras ruptura con Daniella Álvarez, exnovio de Miss Colombia 2011 denuncia amenazas y agresión

Ciudad de México.- Después de que revelara su ruptura amorosa con Daniella Álvarez, tras apoyarla en los "momentos más difíciles", el exnovio de la Miss Colombia 2011, Lenard Vanderaa, mediante redes sociales denunció que recibió amenazas por presuntamente "abandonarla" y agresiones hacia su hermana y madre.

Lenard y Daniella desde hace años tienen una relación sentimental, la cual llegó a su fin en una ocasión, pero cuando ella estuvo atravesando por fuertes problemas de salud, el amor entre ellos renació y regresaron, pero una vez más las cosas no lograron avanzar y decidieron separarse.

Aparentemente, desde ese momento él comenzó a recibir varias amenazas en su contra, en las cuales lo acusan de haberla "abandonado" por el simple hecho de que no tiene una pierna, algo que él asegura no es el caso.

Vanderaa, en el video en el que reveló todo, dijo que desde un principio no quiso decir nada, pues no quería que pensaran que buscaba fama y aumentar sus seguidores, pero que ahora no puede callar más, ya que estas aumentaron de nivel y ahora atacan a su hermana y madre, lo que no le parece justo.

Se metieron con mi familia: con mi madre y con mi hermana, que nada tienen que ver con mi vida o con mi relación con otra persona", afirmó Vanderaa en el clip.

El español señaló que poco a poco han ido escalando los mensajes agresivos, pues en vez de disminuir, cuando la modelo recordó uno de sus mejores momentos, arremetieron con más fuerza en su contra, a lo que él dijo que él la apoyó en sus momentos más difíciles, y que era mentira que el que no tenga pierna fuera el problema, asegurando que se debería respetar la decisión que ambos tomaron.

Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra o porque le falta una pierna, o porque yo quería seguidores", dijo tajantemente.

