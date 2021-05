Actriz de Televisa revela el por qué cacheteó a Michelle Renaud en pleno casting

Ciudad de México.- Yadhira Carrillo, una famosa y muy reconocida actriz de Televisa, principalmente por sus papeles cómo villana, aprovechó el ser entrevistada por la prensa a su llegada al reclusorio, para visitar a su esposo Juan Collado, para responderle a Michelle Renaud sobre la tremenda cachetada que le dio en un casting.

Hace un par de días, Renaud reveló en Pinky Promise, en entrevista con Karla Díaz, que en su carrera había recibido una cachetada tan fuerte que la hizo sentirse hasta desorientada y que por varias horas la mantuvo con un fuerte dolor, confesando que fue Carrillo la responsbale de esto.

Ante esto, la famosa actriz dio las razones que tuvo para haberle plantado tan fuerte golpe en el rostro, pese a que estaban en un ensayo para ver si quedaba en el papel de su hija, señalando que todo fue meramente profesional y que fue a petición del director, Benjamín Cann.

Según Yadhira, Cann les pedía que dieran una buena cachetada en el momento para no estar repitiendo la escena del golpe varias veces, además de que ya estaba acostumbrarla a darlas "bien dadas".

Nuestro director Benjamín Cann, a quien le mando un beso, siempre nos dijo: 'Quiero una bien dada, no quiero muchas'. Y si no la dabas bien, se tenía que repetir y tenía que volver a dar la cachetada, una vez me acuerdo que con (Sergio) Sendel se repitieron siete veces, él lo puede platicar y siempre nos decía nuestro director: 'Una y bien dada, ¡qué dolor!", explicó Yadhira.