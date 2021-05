¡Brutal! Twitter destroza a Memo Aponte por FOTOS perturbadoras de su presunto próximo video

Twitter destroza a 'Memo' Aponte por imágenes de su próximo video. Foto: AS México

Ciudad de México.- Memo Aponte es un youtuber, conductor y actor de doblaje que ha hecho carrera por medio de Disney desde su aparición en Disney Club, sin embargo, esto no ha evitado que este envuelto en varios escándalos entre los que se involucran acusaciones de pedofilia.

Este martes, 18 de mayo, Aponte volvió a estar en el ojo del huracán cuando se volvieron tendencia algunas imágenes que presuntamente pertenecen a un video que el youtuber publicará próximamente.

En las fotografías se pueden ver botargas y personas caracterizadas de los personajes de la próxima película Space Jam: A New Legacy, la cual se estrenará el próximo 14 de julio, sin embargo, no tuvieron el impacto esperado en la audiencia, quienes no tuvieron reparo en destrozar al actor de doblaje y a las personas que aparecen en las imágenes. Tal como fue el caso del usuario @dagoherediar quién comentó:

Memo Aponte trajo a los Looney Tunes de Chernobyl.

Memo Aponte trajo a los Looney tunes de Chernobyl: pic.twitter.com/O05nMglXJf — Dago (@dagoherediar) May 18, 2021

Pero no todo se centró en los personajes, que ya de por sí resultaban un tanto perturbadores para algunos usuarios, sino que hubo gente que atacó directamente a Aponte, como en el caso del usuario @theperfectblue, quien escribió:

Memo Aponte es youtuber, influencer, cosplayer, pedófilo, furro, ¿qué más puede hacer?

memo aponte es yotuber, influencer, cosplayer, pedófilo, furro, q más puede hacer https://t.co/JXtg7pCK5p — ??n? (@theperfectblue_) May 18, 2021

Fuentes: Twitter @porktendencia,