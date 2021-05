De no creer: A 4 años de su muerte, así suena el disco póstumo del cantante Chris Cornell

Ciudad de México.- La muerte del cantante Chris Cornell, quien fuera vocalista de bandas como Temple of the Dog, Soundgarden y Audioslave no significó que se dejara de escuchar su voz, pues a cuatro años de su fallecimiento se lanzó un disco a la venta.

Cornell fue hallado muerto un 18 de mayo pero del 2017 en Detroit, Estados Unidos, hecho que impactó en el público y en la comunidad artística, pues en el caso del cantante Chester Bennington, vocalista de Linkin Park y muy cercano al finado cantante, murió dos meses después, tiempo en donde no ocultó la tristeza que su fallecimiento le causó.

Durante el primer trimestre de este 2021 y en el marco de su cuarto aniversario luctuoso, salió a la venta el álbum 'No one sings like you anymore' ('Ya nadie canta como tú'), álbum que fue grabado por Cornell un año antes de morir pero que recientemente vio la luz. En este material, el cantante seleccionó los temas que más fueron de su agrado y los cuales consideraba importantes como para convertirlos en una leyenda, por lo cual optó por reversionarlas mientras imprimió su sello.

Este albo cuenta con temas de John Lennon, Prince o Guns n' Roses y, de acuerdo con la viuda del cantante originario de Seattle, la finalidad de sacarlo a la venta es para hacerle frente a los tiempos tan complicados que se viven actualmente, como es el caso de la pandemia por Covid-19.

Este martes 18 de mayo Cornell se hizo tendencia no solo por su aniversario luctuoso, sino también por el material discográfico que ha tenido un gran éxito entre los fans de las bandas que lidero hasta en proyectos solistas.

Fuente: Rolling Stone MX, Heraldo de México